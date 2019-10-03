تركيا.. انخفاض معدل التضخم السنوي خلال سبتمبر إلى 9.26 %

انخفض معدل أسعار المستهلك (التضخم) في تركيا، إلى خانة الآحاد على المستوى السنوي خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى 9.26 بالمئة.

جاء ذلك، بحسب بيانات رسمية نشرتها هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء، بشأن تحركات أسعار المستهلك لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت الهيئة إن مؤشر أسعار المستهلك في تركيا، صعد على أساس شهري بنسبة 0.99 بالمئة مقارنة مع أغسطس/ آب الماضي.

وعاد معدل التضخم السنوي في تركيا إلى خانة الآحاد مجددا، للمرة الأولى منذ يوليو/ تموز 2017، وفق بيانات الإحصاء التركي.

ودفعت إجراءات اتخذها البنك المركزي التركي ووزارة الخزانة والمالية منذ أكتوبر/ تشرين أول 2018، إلى استعادة نسق الهبوط في مؤشر أسعار المستهلك.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أكبر انخفاضات في الأسعار كانت في الأغذية والمشروبات غير الكحولية.وارتفعت الليرة التركية، التي نزلت بحوالي ثلاثين بالمئة في 2018 بخلاف تراجع آخر بنسبة 7.5 بالمئة هذا العام، بنسبة 0.2 بالمئة بعد التقرير لتبلغ مستوى 5.69 مقابل الدولار بحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش

.وارتفع التضخم السنوي في سبتمبر/أيلول من العام الماضي وبلغ أعلى مستوى في 15 عاما عند ما يزيد عن 25 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول قبل أن يتراجع تدريجيا. وتتوقع الحكومة بلوغه 8.5 بالمئة بنهاية العام المقبل، مما يسمح للنمو الاقتصادي بالصعود إلى خمسة بالمئة.

وأظهرت البيانات الرسمية أن مؤشر أسعار المنتجين زاد 0.13 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر/أيلول مسجلا زيادة سنوية 2.45 بالمئة.