وزير الخزانة والمالية التركي: سنحقق نجاح خفض التضخم في جميع مجالات الاقتصاد

تعهد وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، بنقل النجاح في خفض التضخم وتحقيق التوازن الحالي، إلى جميع مجالات الاقتصاد.



جاء ذلك، في تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر"، الخميس، تطرق فيها إلى بيانات رسمية نشرتها هيئة الإحصاء التركية، بشأن تحركات التضخم لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي.



وقال: "تجاوزنا مرحلة كبيرة في مكافحة التضخم، التي تأتي على رأس أهدافنا، بعد الهجمات التي تعرضت لها العملة في أغسطس/ آب 2018. حققنا المكاسب الأهم في الاقتصاد".



وأشار إلى انخفاض التضخم إلى خانة الآحاد على المستوى السنوي، خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.



وتابع: "من أجل الوصول إلى المستوى الذي نرغبه في الاقتصاد، هدفنا الجديد هو الحفاظ على هذه المكاسب والتقدم خطوة بخطوة لخفض التضخم لـ 5 بالمئة".



وختم: "سننقل النجاح في خفض التضخم وتحقيق التوازن الحالي، إلى جميع مجالات الاقتصاد.. سنعمل ليلا ونهارا وسنكسب في النهاية".



في وقت سابق الخميس، أعلنت هيئة الإحصاء التركية في بيانات رسمية انخفاض معدل أسعار المستهلك (التضخم) إلى خانة الآحاد على المستوى السنوي خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، ليبلغ 9.26 بالمئة.



وقالت الهيئة إن مؤشر أسعار المستهلك في تركيا، صعد على أساس شهري بنسبة 0.99 بالمئة مقارنة مع أغسطس/ آب الماضي.



وعاد معدل التضخم السنوي في تركيا إلى خانة الآحاد مجددا، للمرة الأولى منذ يوليو/ تموز 2017، وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية.



ودفعت إجراءات اتخذها البنك المركزي التركي ووزارة المالية منذ أكتوبر/ تشرين أول 2018، إلى استعادة نسق الهبوط في مؤشر أسعار المستهلك.