واشنطن وبكين تستأنفان المفاوضات التجارية هذا الأسبوع

أعلن البيت الأبيض الاثنين أنّ المفاوضات الرفيعة المستوى مع الصين ستستأنف خلال الأسبوع الحالي في واشنطن، في بادرة أمل بعد التدهور الذي شهدته فترة الصيف.

وسيلتقي المبعوث الصيني التجاري ليو هي الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين بدءاً من الخميس، وفق البيت الأبيض.

وتتواصل مفاوضات ذات مستوى أدنى منذ الشهر الماضي.

وستركز المباحثات على مسائل رئيسية يطالب الأميركيون بالتوصل إلى اتفاق بشأنها منذ العام الماضي، وهي حقوق الملكية الفكرية، والنقل القسري للتكنولوجيا، والزراعة وإجراءات التنفيذ، وفق البيان.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إنّه ثمة "فرصة جيدة جداً" لأن يتوصل الطرفان إلى اتفاق.

وقال "لدينا لحظات جيدة مع الصين وأخرى سيئة"، مضيفاً أنّ "ما نقوم به هو أننا نتفاوض على اتفاق صعب جدا. إذا لم يكن الاتفاق لصالحنا بنسبة 100% فإننا لن نوقعه".

ومن المقرر أن تواصل واشنطن وبكين زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات المتبادلة بينهما حتى نهاية العام.

واعتبر ترامب في الأشهر الأخيرة أنّ تراجع الاقتصاد الصيني يضع بكين تحت ضغوط التوصل إلى اتفاق. ولكنّه أضاف أنّ المسؤولين الصينيين يماطلون على أمل متابعة التفاوض مع إدارة أخرى في حال إخفاقه بالفوز بولاية رئاسية ثانية في 2020.

وجرى الزج بالصين ايضاً في إجراءات الديمقراطيين لعزل ترامب بعدما دعا الأخير الأسبوع الماضي بكين إلى التحقيق بشأن منافسه الديمقراطي المحتمل جو بايدن ونجله اللذين يتهمهما بالقيام بمخالفات مالية غير محددة في الصين وأوكرانيا.