في أربع سنوات.. صادرات تركيا من الأثاث تتجاوز الـ14 مليار دولار

تجاوزت قيمة صادرات تركيا من الأثاث المنزلي منذ بداية عام 2014 إلى نهاية 2018، 14.2 مليار دولار أمريكي.

وتعد ولايات اسطنبول وبورصة وأنقرة وقيصري وإزمير، في مقدمة الولايات التركية الرائدة في صناعة الأثاث المنزلي.

وبحسب المعلومات المتوافرة من هيئة الإحصاء التركية، فإن قيمة صادرات القطاع خلال عام 2014، بلغت مليارين و970 مليون دولار، وفي عام 2015، بلغت مليارين و753 مليون دولار.

ووفقا لمعطيات الهيئة، فإن قيمة صادرات القطاع في 2016، وصلت إلى مليارين و658 مليون دولار، وفي عام 2017، بلغت مليارين و760 مليون دولار.

وخلال العام المنصرم (2018)، بلغت صادرات تركيا من منتجات الأثاث المنزلي، 3 مليارات و130 مليون دولار.

وخلال الفترة الممتدة من مطلع العام الحالي، حتى نهاية أغسطس، بلغت صادرات قطاع الأثاث المنزلي التركي، مليارين و206 مليون دولار.

وجاء العراق في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيرادا للأثاث المنزلي التركي، وذلك بمليارين و393 مليون دولار، تلته ألمانيا بـ 972 مليون دولار، والسعودية ثالثة بـ881 مليون دولار، وفرنسا رابعا بـ686 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية خامسة بـ484 مليون دولار.