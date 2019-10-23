الخزانة الأمريكية ترفع رسميا العقوبات عن تركيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، رفع العقوبات التي فرضت على وزارتين وثلاثة وزراء أتراك في 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بشكل رسمي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة الأربعاء.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أصدر تعليماته إلى وزارة الخزانة، بشأن رفع العقوبات المفروضة على تركيا.

وفي 14 من الشهر الجاري، أدرجت وزارة الخزانة المالية الأمريكية وزراء الدفاع خلوصي أقار، والداخلية سليمان صويلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ووزارتي الدفاع والطاقة والموارد الطبيعية على لائحة العقوبات.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.