وزارة الخزانة والمالية التركية تفوز بجائزة اقتصادية عالمية

حازت "وحدة إدارة الديون" في وزارة الخزانة والمالية التركية على جائزة أفضل "مكتب لإدارة الديون العامة لـ2019"، التي تمنحها مؤسسة "جلوبال كابيتال" الدولية لنجاحها في إدارة الدين العام بالرغم من الفترات الصعبة التي مرت بها الأسواق.

ووفقًا لمعايير الجائزة ، فإن "وحدة إدارة الديون" في وزارة الخزانة والمالية هي الأنجح في إدارة عمليات الاقتراض عبر تحليلها الدقيق لانطباعات المستثمرين باستخدام أفضل الأساليب في فترة عانت فيها الأسواق الدولية حالة غموض وشهدت أسعار الصرف تقلبات.

يشار أن "جلوبال كابيتال" المعروفة سابقًا باسم Euroweek تقوم بشكل دوري بإعداد تقارير ومقالات ومقابلات حول أسواق رأس المال الدولية.

وفي تعليقه على الجائزة أكد وزير الخزانة والمالية براءات ألبيرق، أن نيل الجائزة في فترة تتعرض خلالها تركيا لهجمات مضاربة "أمر مهم للغاية".

وقد هنأ ألبيرق كل الذين لعبوا دورا وساهموا في نيل الجائزة.

وقال: "عززنا ثقة المستثمر وأولينا اهتماما دائمًا بأمن السوق وأجرينا تحليلات جيدة لأدوات الدين".

وأكد أن تركيا واحدة من أفضل الدول حول العالم من حيث نسبة الدين العام.