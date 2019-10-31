المركزي التركي يتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 12% مع نهاية العام

أعلن محافظ البنك المركزي التركي، مصطفى أويصال، أنهم يتوقعون أن يكون معدل التضخم 12 في المئة نهاية العام الجاري، وأن يتراجع إلى 8.2 في المئة نهاية 2020.

وقال أويصال، خلال مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول الخميس، إنهم يتوقعون أيضًا أن يتراجع معدل التضخم إلى 5.4 في المئة نهاية 2021.

وأوضح أن معدل التضخم سيستقر بعد ذلك عند مستوى 5 في المئة على المدى المتوسط.

وبحسب أويصال، يتوقع المركزي التركي أن يكون معدل التضخم بين 11.2 و12.8 في المئة (المعدل 12) نهاية 2019، وبين 5.3 و11.1 في المئة (المعدل 8.2) نهاية 2020.