وزيرالخزانة والمالية التركي: التضخم سيتراجع إلى ما دون 5 %

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيرق، أن بلاده ستشهد تراجعًا في معدل التضخم لأول مرة إلى ما دون 5 في المئة ضمن برنامجها الاقتصادي الجديد الذي يشمل 3 سنوات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ألبيرق، الخميس، خلال فعالية نظمتها غرفة الصناعة والتجارة في ولاية ملاطية وسط تركيا.

وقال الوزير التركي إن اقتصاد بلاده تعرض لهجمات مالية وعقوبات وتهديدات قل نظيرها في العالم.

وأكّد ألبيرق أن الحكومة التركية تبذل جهودًا حثيثة بهدف ضمان ازدهار واستقرار البلاد، وأن تركيا تسير نحو أهدافها بخطى ثابتة.

ولفت إلى أن معدل التضخم كان قد ارتفع إلى مستوى 25.2 في المئة على خلفية الخلل في سلوك التسعير والذي نجم عن هجمات المضاربة.

وأوضح أن معدل التضخم تراجع إلى 9.3 في المئة، وأن التوقعات تشير إلى أنه سيتراجع إلى 8 في المئة خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأشار إلى أن تركيا ستشهد لأول مرة في تاريخها مستوى دون الـ5 في المئة بمعدل التضخم في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد.

وفيما يتعلق بخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي التركي، قال ألبيرق إن هذا الأمر لم يؤثر على أسعار الصرف أو التضخم بخلاف الادعاءات التي كانت تقول عكس ذلك.

وتابع: "إن شاء الله سنختتم عام 2019 برقم إيجابي من ناحية النمو".