البيت الابيض يتحدث عن "تقدم هائل" في المفاوضات التجارية مع الصين

أعلن لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي، الجمعة، أن المفاوضات حول اتفاق تجاري جزئي مع الصين سبق أن اشار إليه دونالد ترامب "أحرزت تقدماً هائلاً لكنها لم تنته".

وسبق أن تحدث ترامب عن اتفاق "المرحلة الاولى" في 11 تشرين الاول/ اكتوبر في حضور كبير المفاوضين الاميركيين.

بدوره، أعلن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية الخميس ان "المباحثات تتقدم".

وأعلن ترامب مرارا انه يأمل أن يوقع سريعا اتفاقا مع نظيره الصيني شي جينبينغ، وتحديدا على هامش قمة دول المحيط الهادئ التي تلتئم منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر في تشيلي. لكن الاضطرابات الاجتماعية في هذا البلد أجبرت السلطات على الغاء القمة.

وأوضح ترامب الخميس أن المكان البديل سيعلن قريبا.

ويأتي تصريح كودلو الايجابي بعدما نددت بكين في وقت سابق هذا الاسبوع بتصريحات لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو هاجم فيها الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، متهما اياه بانه معاد للولايات المتحدة و"لقيمنا".

ويشمل اتفاق المرحلة الاولى بحسب تفاصيل محدودة كشفها ترامب، شراء منتجات زراعية بقيمة تراوح بين أربعين وخمسين مليار دولار سنويا، مقابل تراجع ترامب عن رسوم جمركية عقابية على 250 مليار دولار من الصادرات الصينية للولايات المتحدة، كان يفترض ان تدخل حيز التنفيذ منتصف تشرين الاول/اكتوبر.

كذلك، يشمل تفاهم 11 تشرين الاول/اكتوبر جوانب تتصل بالملكية الفكرية والخدمات المالية الصينية وسعر الصرف.