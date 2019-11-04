انخفاض التضخم في تركيا إلى 8.55 بالمئة في أكتوبر

انخفض مؤشر أسعار المستهلك (المؤشر الرئيسي للتضخم) في تركيا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 8.55 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية الاثنين.

وأظهرت البيانات، التي أعلنتها الهيئة التركية للإحصاءات (توركستات) أن معدل التضخم السنوي انخفض خلال شهر أكتوبر بمقدار 0.71 بالمئة، من 9.26 بالمئة خلال أيلول/سبتمبر الذي سبقه.

وأوضحت "توركستات" أن سلة المشروبات الكحولية والتبغ شهدت أعلى ارتفاع في التضخم بنسبة 43.60 بالمئة خلال الشهر الماضي.

وكان مسح لرأي خبراء اقتصاديين أجرته وكالة الأناضول الأسبوع الماضي أظهر توقعات قريبة جداً من الأرقام المعلنة للشهر المذكور، حيث توقع الخبراء وصول التضخم السنوي إلى 8.44 بالمئة.