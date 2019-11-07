اتفاق أمريكي صيني على إلغاء مرحلي متبادل للرسوم الجمركية

اتفقت الصين والولايات المتحدة، الخميس، على خطة لإلغاء تدريجي للرسوم الجمركية الإضافية، التي تبادل البلدان فرضها على البضائع، وسط مساعي للتوصل إلى اتفاق تجاري نهائي.

وفي مؤتمر صحفي، قال "غاو فينغ"، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "خلال الأسبوعين الماضيين، أجرى قادة المفاوضات من الجانبين مناقشات جدية وبناءة حول الحل المناسب للمخاوف الأساسية للطرفين".

وأضاف: "اتفقنا على إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية على مراحل، بالتزامن مع التقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق نهائي"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وذكر أنه "إذا توصل الطرفان إلى اتفاق مرحلي، فمن المقرر البدء في إلغاء الرسوم الجمركية بنفس المقدار وفي وقت متزامن.. هذا شرط مهم للتوصل إلى اتفاق".

وفي حال تأكيد الولايات المتحدة لتلك التصريحات، فستكون أحدث مؤشر إيجابي على الجهود التي يبذلها المفاوضون للتوصل إلى اتفاق تجارة أولي.

والجمعة الماضية، أجرى نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، مكالمة هاتفية مع ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، وصفها الرجلان بأنها "بناءة".

ومنتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي، لم ترفع الولايات المتحدة رسوما جمركية من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة على بضائع صينية بقيمة حوالي 250 مليار دولار.

وتطالب الصين أن تلغي الولايات المتحدة التعريفات حتى يتسنى للبلدين التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي.

وفي 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتهت الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بين البلدين في واشنطن.

واتفقت الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من اتفاق للتجارة، تشمل المشتريات الزراعية والعملة، وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية.