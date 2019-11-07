الاتحاد الأوروبي يعدل توقعاته إيجابا حول نمو الاقتصاد التركي

أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلاً إيجابيا على توقعاته حول نمو الاقتصاد التركي للعام الحالي، حيث رفع سقف النمو من (-2.3) بالمئة إلى (0.3) بالمئة.

جاء ذلك في تقرير "التوقعات الاقتصادية لخريف 2019" الصادر، الخميس، عن المفوضية الأوروبية.

وتوقع التقرير نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.1 بالمئة خلال العام القادم، وبنسبة 3.5 بالمئة خلال 2021.

وفيما يخص البطالة في تركيا، توقع التقرير أن تبلغ نسبتها 13.7 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري، وأن تتراجع إلى 13.3 خلال العام المقبل، إلى أن تصل 12.9 بالمئة خلال 2021.

وبحسب التقرير نفسه، من المتوقع أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلك 15.3 بالمئة نهاية العام الجاري، ليتراجع إلى 10.3 بالمئة خلال 2020، إلى أن يصل لمستوى 9.3 بالمئة خلال 2021.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد التركي تعافى بشكل أسرع مما هو متوقع، بعد أن شهد أزمة على صعيد أسعار الصرف العام الماضي، مرجعاً السبب في ذلك إلى التحفيزات المالية ونمو الصادرات.

في سياق آخر، عدّل التقرير الأوروبي من توقعاته حول نمو اقتصاد منطقة اليورو، سلباً، خلال العامين الحالي والمقبل.

وكان التقرير السابق للمفوضية الأوروبية قد توقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.2 بالمئة خلال العام الجاري، و1.5 خلال 2020، إلا أن هذه التوقعات تقلصت إلى 1.1 بالمئة للعام الحالي، و1.2 بالمئة للعام المقبل.

كما توقع نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي، بنسبة 1.4 خلال أعوام 2019، و 2020 و2021.