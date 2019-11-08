القرة داغي يقترح إعلان إسطنبول عاصمة للاقتصاد الإسلامي ‎

اقترح الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ علي القرة داغي، الجمعة، اختيار مدينة إسطنبول عاصمة للاقتصاد الإسلامي لما تملكه من تميز تاريخي وجغرافي.

جاء ذلك في كلمة القرة داغي، أمام المؤتمر الدولي الثاني الذي عقدته الأكاديمية، الجمعة، في مبنى جمعية الموصياد، بمدينة إسطنبول التركية.

ويعقد المؤتمر، بعنوان (الأسواق المالية الإسلامية بين الواقع والواجب) الذي يستمر يومين، بالتعاون مع جمعية (الموصياد)، ومنتدى الأعمال الدولي IBF، وجامعة غازي عنتاب للعلوم الإسلامية والتكنولوجيا، وجامعة جنان اللبنانية.

وشدد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ علي القره داغي، على "ضرورة وجود مشروع تنموي متكامل للاقتصاد الإسلامي، بعد أن سقط الاقتصاد الشيوعي وانتهى وبعد أن أصيب الاقتصاد الرأسمالي بنكسات".

ودعا الى تأسيس "صندوق نقد إسلامي" أسوة بصندوق النقد الدولي، إضافة الى إقامة بنوك إسلامية شبيهة بالبنوك الرأسمالية، ومن ثم تشكيل لجنة من القانونيين والاقتصاديين للوصول الى البديل، واستغلال ارتفاع نسبة تضرر الناس من الدولار والسياسة الأمريكية.

وأوضح القره داغي أن حصة البنوك الإسلامية والصكوك والتكافل وصلت إلى نحو 2.259 تريليون دولار ومن المتوقع أن تصل بعد الى 4 تريليونات دولار بعد عام.

من جهته، اعتبر رئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي (ايفي)، أشرف دوابة، في كلمته الافتتاحية، أن "انخفاض الليرة التركية كان بسبب عوامل غير اقتصادية، بل من خلال تآمر خارجي مفضوح، وهذا يعكس قيمة هذه الأسواق والحاجة الملحة لتوفير سبل الحماية لأدواتها المتداولة".

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (موصياد)، عبد الرحمن كان، "رؤوس الأموال الإسلامية تزداد، لذا علينا أن نساهم ونراقب، وأن نبتكر وسائل جديدة يتم تقديمها للسوق، إضافة الى ضرورة وجود تمويل ودعم دون فوائد، من خلال وضع خطوط وقواعد".

ووعد كان بافتتاح البورصة الإسلامية في إسطنبول في 2021، فيما سيكون هناك تمويلات مختلفة عام 2024، إضافة الى نظام للمشاريع السريعة، ونظام شراء وبيع آمن وبمشاركة عدد من الجامعات.

والأكاديمية الأوروبية للتمويل الاقتصادي الإسلامي، هي مؤسسة بريطانية تركية، تعمل على تقديم خدمات التعليم المستمر والتدريب والاستشارات والبحوث والتحكيم في مجال التمويل والاقتصاد الإسلامي.