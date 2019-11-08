ميركل ترفض تصريح ماكرون "المتطرف" حول حلف الناتو

رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حلف شمال الأطلسي أنه في حالة "موت دماغي".

وأضافت في مؤتمر صحافي مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في برلين الخميس إنها لا تشاطر ماكرون الرؤية "الراديكالية": "لا أعتقد أن هذا الحكم غير المناسب ضروري، حتى لو كانت لدينا مشاكل، حتى لو كان علينا ان نتعافى".

وتابعت ميركل إن الرئيس الفرنسي "استخدم مصطلحات متطرفة"، لا "تشكل وجهة نظري بشأن التعاون داخل الحلف".

من جهته، قال ستولتنبرغ إن حلف الأطلسي ما يزال "قويا" مؤكدا أن الولايات المتحدة وأوروبا "تتعاونان معا أكثر مما فعلنا منذ عقود".

بدوره، صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي في لايبزيغ أن حلف الأطلسي الذي تم إنشاؤه عام 1949 ما يزال "تاريخيا من أهم الشراكات الإستراتيجية".

وانتهز الفرصة للتذكير بطلب الرئيس دونالد ترامب الذي وصف حلف شمال الأطلسي بأنه "عفا عليه الزمن" في كانون الثاني/يناير 2017، من دول الحلف "تقاسم عبء" تمويله.

وكان ماكرون قال إن حلف الأطلسي في حالة "موت دماغي"، في مقابلة نشرتها مجلة "ذي إيكونوميست" الخميس، منتقدا قلة التنسيق بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال الرئيس الفرنسي "ما نعيشه حاليا هو الموت الدماغي لحلف شمال الأطلسي".

وبشأن الانسحاب الأميركي من شمال سوريا قال ماكرون "ليس هناك أي تنسيق لقرار الولايات المتحدة الإستراتيجي مع شركائها في الحلف الأطلسي".

وأضاف "ما حصل يطرح مشكلة كبيرة للحلف الأطلسي".

وتابع "يجب أن نوضح الآن ما هي الغايات الإستراتيجية للحلف الأطلسي"، داعيا من جديد إلى "تعزيز" أوروبا الدفاعية.