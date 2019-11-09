تركيا الأولى عالمياً في زيادة احتياطات الذهب خلال الربع الثالث من العام

حلت تركيا في المرتبة الأولى عالميا، بين البلدان الأكثر شراء للذهب في الربع الثالث من العام الجاري، بـ 71.4 طنا.

وبحسب تقرير صادر عن "مجلس الذهب العالمي"، فإن البنك المركزي التركي هو الأكثر شراء للذهب خلال الربع الثالث، بين نظرائه حول العالم.

وأشار التقرير إلى استمرار زيادة الطلب على الذهب في العالم.

وبلغ إجمالي احتياطات البنك المركزي التركي من الذهب 385.5 طنا.

وأغسطس/ آب الماضي، سجلت تركيا أكبر عملية شراء للذهب في تاريخها بـ 41.8 طنا.

وجاءت روسيا بالمرتبة الثانية عبر إضافة نحو 34.9 طنا بالربع الثالث، لتصل احتياطاتها من المعدن الأصفر إلى 2241.9 طنا.

وارتفع احتياطي الذهب الصيني خلال الربع الثالث بنحو 21.8 طنا، وهي كمية متواضعة مقارنة بنمو حصة الصين من المعدن الأصفر.

وتراجعت مشتريات البنوك بنسبة 38 بالمئة خلال الربع الثالث، نتيجة أن الفترة المماثلة بالعام الماضي شهدت صافي أعلى مشتريات فصلية منذ 2010.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت مشتريات البنوك من المعدن النفيس 12 بالمئة على أساس سنوي، إلى 547.5 طنا.

وأفاد التقرير أن 14 بنكا مركزيا حول العالم، أضافت بمقدار طن واحد أو أكثر إلى احتياطاتها خلال نفس الفترة.

يأتي ذلك وسط توجهات واسعة من البنوك المركزية للأسواق الناشئة لتعزيز الاحتياطات.

كما أشار التقرير إلى استمرار الارتفاع في أسعار الذهب بفعل المخاطر الجيوسياسية.

و"مجلس الذهب العالمي"، منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب، وتهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالميا.