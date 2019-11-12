الميزان التجاري التركي يحقق فائضاً بمقدار 2.5 مليار دولار

حقق الحساب الجاري التركي فائضاً بمقدار مليارين و477 مليون دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي، و5 مليارات و895 مليون دولار على أساس سنوي.

جاء ذلك بحسب بيانات أعلنها البنك المركزي التركي، الثلاثاء، حول ميزان المدفوعات المتعلقة بسبتمبر/ أيلول 2019.

وأظهرت البيانات تسجيل الحساب الجاري في سبتمبر الفائت فائضاً بقيمة مليارين و477 مليون دولار دولار، وهو فائض يزيد بقيمة 599 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع صافي إيرادات ميزان الخدمات في الفترة المذكورة بمقدار 694 مليون دولار، ليبلغ 4 مليارات و324 مليون دولار.

كما ارتفع صافي إيرادات القطاع السياحي بمقدار 619 مليون دولار، ليبلغ 3 مليار و471 مليون دولار.

وكان اقتصاديون، شاركوا في استطلاع لوكالة الأناضول، توقعوا أن يسجل ميزان الحساب الجاري فائضًا بمقدار مليارين و20 مليون دولار خلال سبتمبر/ أيلول.