"فيتش" تعدل نظرتها المستقبلية للبنوك التركية من سلبية إلى مستقرة

غيرت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، نظرتها لـ20 مصرفا تركيا من نظرة مستقبلية "سلبية" إلى "مستقرة".

وأوضحت "فيتش" في بيان لها، أن التقييم يعكس انخفاض المخاطر المتعلقة بقدرة البلاد على دعم البنوك، مشيرة إلى تراجع احتمالية تدهور قدرة البلاد على التمويل الخارجي على المدى القريب.

وأكدت الوكالة مواصلتها مراقبة التطورات في بيئة أنشطة البنوك وجودة أصولها وأوضاع رؤوس أموالها وسيولة العملات الأجنبية.

وأضافت أن زيادة استقرار السوق يمكن أن يقلل من المخاطر السلبية على ملامح ائتمان البنوك.

وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني لتركيا عند درجة (BB-) على المدى الطويل، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وقال دوغلاس وينسلو، مدير وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، إن تحول التصنيف الائتماني لتركيا من نظرة مستقبلية "سلبية" إلى "مستقرة"، يعكس التطور والتوازن الذي آل إليه الاقتصاد المحلي.