في استثمار يفوق الـ27 مليون دولار.. بينار التركية تفتتح مصنعا لها في أبو ظبي

أعلنت مجموعة "يشار" التركية القابضة للأغذية والمشروبات، المالكة لشركة "بينار"، الثلاثاء، افتتاح مصنع في العاصمة الإماراتية أبوظبي، باستثمارات قدرت ب27 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان صحفي، إن المصنع الجديد سينتج الجبنة المطبوخة وسيكون بمثابة محور استراتيجي لصناعات "بينار" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقع المصنع الجديد على مساحة 20 ألف متر مربع في مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي، وتبلغ الطاقة الإنتاجية له 30 ألف طن من الأجبان سنويا.

وتتوقع الشركة، مضاعفة حجم إنتاجه السنوي خلال العامين المقبلين ليزيد على 60 ألف طن.

وحسب البيان، تتطلع مجموعة "يشار القابضة للأغذية والمشروبات" إلى المزيد من فرص تشييد المنشآت الصناعية في منطقة الشرق الأوسط.

وانطلقت علامة "بينار" في عام 1973، كعلامة تجارية متخصصة في منتجات الحليب والألبان، تحت مظلة مجموعة "يشار "القابضة للأغذية والمشروبات.

وتجمع"يشار" شركات عديدة إلى جانب "بينار" منها "ياسار" المتكاملة للتسويق، و"كاملي" لأعلاف الحيوانات والثروة الحيوانية، و"بينار" للمياه، و"بينار "للأغذية.