تايوان تستثمر 100 مليون دولار في مصنع للفولاذ في تركيا

كشف رئيس مجلس التجارة الخارجية التايواني "والتر ييه"، إن واحدة من أكبر شركات إنتاج الفولاذ في تايوان تعتزم الاستثمار بمبلغ 100 مليون دولار لإنشاء مصنع جديد للفولاذ في تركيا.

وأكد "ييه" أن الشركة التايوانية تجري حالياً محادثات مع الشركاء الأتراك لاستثمار 100 مليون دولار بمصنع للفولاذ في ولاية كوجالي، في شمال غرب البلاد. وقال إن قطاعات الإلكترونيات والسيارات والصناعات الثقيلة، على وجه الخصوص، توفر فرصاً استثمارية مهمة لكلا البلدين، مضيفاً أن تايوان تهدف إلى زيادة حجم التجارة مع تركيا إلى 2 مليار دولار.

وأضاف "ييه" أن تايوان تقدم أيضاً فرصاً تجارية متنوعة للشركات التركية، وأشار إلى التعاون المحتمل بين تركيا وتايوان لتعريف منتجي الأغذية التايوانيين على معايير الأطعمة الحلال، كخطوة أولى للاستفادة من أسواق الشرق الأوسط.

وقال: "نريد أن تأتي الشركات التركية إلى تايوان، وتعرض نفسها للسوق وتفكر في فرص الأعمال هناك".

من الجدير ذكره أن استثمارات تايوان التجارية في تركيا ازدادت في السنوات الأخيرة. ففي العام الماضي، حصلت شركة "إسمنت تايوان التعاونية" على 40% من أسهم شركة "إسمنت أوياك" التركية، مقابل 640 مليون دولار. وسُجلت الصفقة كأكبر استثمار أجنبي مباشر في تركيا لعام 2018.