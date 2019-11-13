صادرات الزيتون التركية تحقق أعلى مستوياتها بـ 141.6 مليون دولار

سجلت صادرات الزيتون في تركيا رقماً قياسياً جديداً في موسم 2018-2019 ووصلت أعلى مستوى لها بعائدات بلغت 141.6 مليون دولار.

ووفقاً لجمعية مصدري الزيتون، بلغت عائدات تصدير الزيتون في موسم العام الماضي 127.4 مليون دولار. لكنها حققت في موسم هذا العام زيادة قدرها 11% مقارنة بالعام السابق، ووصلت إلى أعلى رقم لتصدير الزيتون في تاريخ تركيا.

يذكر أن أعلى صادرات هذا الموسم كانت إلى ألمانيا بقيمة 35.9 مليون دولار، تلتها العراق بقيمة 24 مليون دولار، ورومانيا بقيمة 19.8 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 11.4 مليون دولار، وبلغاريا بقيمة 6.2 مليون دولار.

وقال نائب رئيس جمعية المصدرين "جنكيز أولغان" إنهم سعداء بهذا الموسم إذ تحققت الوفرة والجودة معاً في محاصيل هذا العام. وأشار إلى وجود 22.2 مليون شجرة زيتون في ولاية "أيدين" وحدها، حيث يتم إنتاج أكثر من 386 طن من الزيتون سنوياً.

وحول مبيعات الزيتون في الخارج، أوضح "أولغان" أن هناك طلباً كبيراً على المنتجات التركية. وقال: "في أكتوبر، تم تصدير ما قيمته حوالي 13 مليون دولار من زيتون المائدة. نحن نعمل على تقديم منتجات أفضل للأسواق الخارجية والوصول إلى هدفنا بعائدات تصدير تبلغ 150 مليون دولار. نقدم كل أنواع الدعم للمصدرين، وليس لدينا شكاوى في هذا الصدد".