تركيا تحقق فائضاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي في سبتمبر بـ600 مليون دولار

سجلت تركيا فائضا تجاريا بقيمة 618.6 مليون يورو، مع الاتحاد الأوروبي، خلال أيلول/ سبتمبر المنصرم.

ووفقاً لمعطيات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، الجمعة، بلغ إجمالي صادرات الاتحاد خلال سبتمبر، 168.3 مليار يورو، في حين بلغت وارداته 173.3 مليار يورو.

ووصل حجم الصادرات التركية إلى الاتحاد الأوروبي، في الفترة المذكورة، 6 مليارات و433.6 مليون يورو.

أما وارداتها من الاتحاد، فبلغت 5 مليارات و815 مليون يورو.

وفي ظل هذه المعطيات، حققت تركيا فائضا تجاريا بـ 618.6 مليون يورو، مع الاتحاد الأوروبي، في سبتمبر.

وبلغت صادرات تركيا إلى الاتحاد في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نحو 59.7 مليارت يورو، في حين بلغت واردتها 53.4 مليارات يورو.

وتخطت صادرات تركيا إلى الاتحاد، واردتها، بـ 6.3 مليار يورو، في الفترة بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2019.