أردوغان: عدد السياح في تركيا سيتجاوز عتبة الـ50 مليون بنهاية العام

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المؤشرات تدل على أن عدد السياح سيتجاوز بنهاية 2019 عتبة الـ50 مليون، والتخضم سيتراجع إلى خانة الآحاد بحلول 2020.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان السبت خلال افتتاحه عدة مشاريع في إسطنبول.

وقال أردوغان: "يبدو أن عدد السياح سيتجاوز 50 مليونا هذا العام، تركيا أصبحت الآن وجهة سياحية مهمة في العالم".

وأضاف: "سيتراجع التضخم إلى خانة الآحاد بإذن الله مع حلول عام 2020".

ولفت أن سعر الفائدة تراجع حتى 13.5% مع استلام المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي مهامه، بعد أن كان سعر الفائدة وصل نحو 40%، مؤكدا أنه سيتراجع أكثر.

واستطرد قائلا: "من الواضح أن الهجمات التي تستهدف بلدنا والمؤمرات التي تحاك ضدنا والضغوط الجائرة التي نتعرض لها ستستمر لفترة".

وتابع: "لكن الجميع يرون الآن أن تركيا ليست بلدا يخضع للتهديدات والضغوط".