إسطنبول.. انطلاق ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي بمشاركة 1500 مستثمر

انطلقت، الأربعاء، في إسطنبول، فعاليات ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي، لمستلزمات البناء والاستثمار بدورته الـ 14، بمشاركة 220 شركة وأكثر من 1500 رجل أعمال.

الملتقى الذي تستمر أعماله يومين ويحضره عدد من السفراء والقناصل العرب في تركيا، تنظمه جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية "تراب إكسبو" لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارة التجارة التركية.

وفي كلمته، قال رئيس الجمعية صبوحي عطار، إن "تركيا تقدم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأتراك والعرب، وتدعم الشراكات الاقتصادية التركية والعربية بكل قوة".

ودعا عطار، رجال الأعمال العرب إلى التواصل مع مراكز الاستثمار المتواجدة في تركيا، للاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة، ولضمان حقوقهم في تركيا.

ونفذت تركيا في سبتمبر/ أيلول، وديسمبر / كانون أول 2018، تعديلات على قانون الاستثمار والإقامة، ومنح المستثمرين الأجانب حزمة تسهيلات لجذبهم للسوق المحلية.

وأورد مدير عام جمعية رجال أعمال "أسود الأناضول"، أورهان أيدن، أرقاما بشأن التبادلات التجارية بين الأتراك والدول الخليجية خلال 15 عاما الأخيرة، "والتي كانت لمصلحة كلا الطرفين".

وقال: "التعاون التركي مع دول الخليج اليوم وصل إلى 46 مليار دولار". معتبرا الرقم لا يعبر عن طموحات الطرفين العربي والتركي.

بينما معاون رئيس غرفة تجارة إسطنبول، "اسرافيل كورالاي"، أشار إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات العربية والأجنبية مؤخرا، في ظل وجود فرص كثيرة في تركيا.

وزاد: "تؤكد إحصائيات 2019، على تطور العملية التجارية بين الأتراك والعرب في الآونة الأخيرة.. فصادرات تركيا للدول العربية 23 مليار دولار، بزيادة 7 بالمئة عن 2018".