450 شركة تركية تعمل في قطر بمشروعات وصلت قيمتها 15 مليار دولار

قالت غرفة قطر، الخميس، إن عدد الشركات التركية العاملة في السوق المحلية يبلغ أكثر من 450 شركة، بشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضحت الغرفة في بيان، أن حجم المشروعات التي نفذتها شركات تركية في قطر خلال السنوات الأخيرة، يزيد على 130 مشروعا بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار.

جاء ذلك، خلال فعاليات منتدى القانون والاستثمار القطري التركي 2019، الذي يقام في مدينة إسطنبول ويستمر لمدة يومين.

وأشار البيان إلى أن عدد الشركات القطرية العاملة في تركيا، يزيد على 130 شركة.

وتمثل تركيا الملاذ الآمن للاستثمار القطري، إذ بلغ حجمه نحو 22 مليار دولار بنهاية 2018.

من جانبه، قال جوهر المحمد، عضو مجلس إدارة غرفة قطر بحسب البيان، إن السنوات الأخيرة شهدت تطورا متسارعا لعلاقات التعاون بين قطر وتركيا.

وتابع المحمد: "انعكس ذلك بشكل كبير على نمو التبادل التجاري بين البلدين، بنمو 85 %، من 4.7 مليار ريال (1.27 مليار دولار) عام 2017 إلى نحو 8.7 مليار ريال (2.36 مليار دولار) في العام الماضي".

وكانت تركيا حاضرة بقوة في فترة مقاطعة بلدان عربية لقطر منذ يونيو/ حزيران 2017، وأسهمت المنتجات والصناعات التركية في سد حاجة السوق القطرية من السلع والخدمات، التي تراجعت وفرتها بسبب تبعات الحصار.