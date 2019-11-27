وزير الخزانة التركي: نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير قد يصل إلى 5%

أعرب وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، عن اعتقاده بأن نمو الاقتصاد التركي في الربع الرابع والأخير من العام الجاري، قد يصل إلى 5 %.

جاء ذلك في كلمة له خلال مناقشة موازنة عام 2020 لوزارة الخزانة والمالية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، الأربعاء.

وأوضح ألبيرق أن اقتصاد بلاده تعرض في 2018 لـ 3 هجمات خارجية كبيرة. مبينا أن بلاده لم تلجأ إلى صندوق النقد الدولي رغم تلك الهجمات.

وأضاف أن تركيا استطاعت بإمكاناتها المحلية، تجاوز تلك الهجمات، مؤكدا في هذا السياق أن كافة المحاولات الرامية إلى إلحاق أضرار بالاقتصاد التركي ستبوء بالفشل.

ولفت إلى أن البنك المركزي التركي والبنوك الحكومية، ستكشف عن أرباحها خلال العام الحالي من معاملات الخزينة، وأن هذه الأرباح هي الأعلى في تاريخ الجمهورية التركية.