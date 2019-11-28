مؤشر ثقة اقتصاد تركيا في نوفمبر بأعلى مستوى منذ يوليو 2018

صعد مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي بنسبة 1.7 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز 2018.

وجاء في بيانات معهد الإحصاء التركي، الخميس، أن مؤشر الثقة بلغ 91.3 خلال الشهر الجاري، مقارنة مع 89.8 خلال أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وعلى أساس سنوي، صعد المؤشر بنسبة 13.27 بالمئة، ارتفاعا من 80.8 في نوفمبر 2018.

يأتي الارتفاع مدفوعا بشكل رئيس من الزيادة في مؤشر ثقة المستهلك إلى 59.9، والصناعة التحويلية إلى 105.9، ومؤشر ثقة الخدمات إلى 91.3.

وتعد قراءة المؤشر المسجلة في نوفمبر الجاري الأعلى منذ يوليو / تموز 2018، إذ سجلت قراءة المؤشر في ذلك الشهر 95.1، وفق البيانات الرسمية.

ومؤشر الثقة الاقتصادية، هو مؤشر مركب يحتوي على تقييمات وتوقعات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام.