أوقطاي: الاستثمارات المباشرة في تركيا ارتفعت 12.6% في 2018

قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، الجمعة، إن الاستثمارات المباشرة القادمة إلى بلاده ارتفعت بنسبة 12.6 بالمئة في 2018.

جاء ذلك في كلمة له في البرلمان التركي الذي يناقش موازنة عام 2020.

وأضاف أن "الاستثمارات المباشرة القادمة إلى بلادنا ارتفعت بنسبة 12.6 بالمئة في 2018، رغم انخفاضها 13 بالمئة في عموم العالم".

وأوضح أوقطاي أن بلاده جذبت استثمارات مباشرة بقيمة 518 مليون و750 ألف دولار في 2018، ساعدت على توفير فرص عمل لـ 1106 أشخاص".

وأشار أوقطاي إلى ارتفاع مشاريع الصناعات الدفاعية من 66 إلى 700 مشروعا خلال 17 عاما (2002 -2019).