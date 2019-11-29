الصادرات التركية ترتفع لـ 141.5 مليار دولار في 10 أشهر

ارتفعت الصادرات التركية 2 بالمئة في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ حجم الصادرات 141 مليارا و409 ملايين دولار، من بداية العام حتى أكتوبر 2019، وفق معطيات هيئة الإحصاء، ووزارة التجارة التركية.

أما الواردات في الفترة المذكورة، فسجلت انخفاضا 12.8 بالمئة، وتراجعت إلى 165 مليارا و950 مليون دولار.

وشهد العجز في التجارة الخارجية، تراجعا بنسبة 52.5 بالمئة مقارنة بالأشهر العشرة الأول من العام الماضي، وبلغ 24 مليار و541 مليون دولار.

وعلى صعيد شهر أكتوبر، شهدت الصادرات انخفاضا بـ 0.1 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغت 15 مليارا و664 مليون دولار.

أما الواردات في أكتوبر، فزادت 8% ووصلت 17 مليارا و472 مليون دولار.