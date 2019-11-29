"فيتش" تتوقع مزيدًا من الاستقرار لاقتصاد تركيا في 2020

توقعت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، اكتساب تركيا مزيدًا من الاستقرار الاقتصادي في العام 2020، إلى جانب استمرار التعافي.

جاء ذلك في تقرير تقييمي أصدرته الوكالة حول توقعات الدول الأوروبية النامية، ونشرته الجمعة.

وقالت الوكالة إن تركيا يمكن أن تكتسب في عام 2020 مزيدًا من الاستقرار.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يستمر تعافي الاقتصاد التركي، وأن يتراجع معدل التضخم، ويبقى عجز الحساب الجاري تحت السيطرة.

ولفتت الوكالة إلى عدم وجود انتخابات في تركيا لغاية عام 2023.

واعتبرت أن عام 2020 يوفر فرصة لتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها التغلب على نقاط الضعف الائتمانية الهيكلية.

وذكرت أنه إلى جانب هذه الأمور، تظل المخاطر تجاه الاقتصاد التركي متعددة الأوجه.