وزير الخزانة والمالية التركي: المؤشرات تظهر تسارع نمو الاقتصاد الوطني

أكد وزير الخزانة والمالية التركي، برات ألبيرق، أن النمو في الاقتصاد التركي مستمر في الارتفاع، وفقا للمؤشرات الرئيسية.

جاء ذلك في تغريدة كتبها الوزير التركي على تويتر، الاثنين، عقب نشر وزارة التجارة التركية بيانات متعلقة بالتجارة الخارجية حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضح ألبيرق أنّ التأثير الإيجابي لفترة التغيير وفترة التوازن في الاقتصاد التركي، وانخفاض التكاليف وزيادة مؤشرات الثقة، أظهر نموا في القطاع الصناعي على أساس سنوي.

وأضاف أن مؤشرات الربع الأخير تظهر تزايدا في نمو الاقتصاد التركي.

وأكد أنه من أجل تحقيق هدف النمو المتمثل بنسبة 5 بالمئة، سيتم التركيز على زيادة القيمة المضافة الصناعية وتسريع الانتعاش في الاستثمار، وتعزيز قطاعي الإنتاج والتوظيف.

وأوضحت بيانات وزارة التجارة التركية الاثنين، تراجع عجز التجارة الخارجية في تركيا خلال الأشهر 11 الماضية من 2019، بنسبة 51.84 بالمئة على أساس سنوي، إلى 25 مليارا و162 مليون دولار.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد التركي شهد نموا خلال الربع الثالث بنسبة 0.9 بالمئة.