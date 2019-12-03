وزير المالية التركي: هدفنا خفض التضخم إلى أقل من %12 بنهاية العام الجاري

قال وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، إن بلاده تهدف لإنهاء العام الحالي بمعدل تضخم دون 12 بالمئة.

وأوضح ألبيرق في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء، أن الاستقرار في أسعار الصرف وزيادة المعروض من المواد الغذائية وتراجع الاستيراد خلال فترة التوازن، حافظ على مستويات إيجابية لنسب التضخم.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم خلال نوفمبر/تشرين الثاني الفائت بنسبة 0.38 في المائة، ليصل المعدل السنوي إلى 10.56 في المائة.

وذكر الوزير التركي، أن التضخم في نوفمبر الماضي شهد زيادة طفيفة وبلغ 10.56 بالمئة، إلا أن التحسن في النظرة المستقبلية مستمر منذ بداية 2019، حيث انخفض التضخم حوالي 10 نقاط منذ بداية العام.

وأكد الوزير التركي على مواصلة مكافحة التضخم، والتي تكون في مقدمة أولويات الخطة الاقتصادية الجديدة، لتحقيق الأهداف المخطط لها في البلاد.