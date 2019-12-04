بلومبيرغ: واشنطن وبكين تقتربان من توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بينهما

تقترب الولايات المتحدة والصين من الاتفاق على مقدار التعريفات الجمركية التي سيتم التراجع عنها خلال "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري، دون تحديد موعد، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ، الأربعاء.

وقالت مصادر للوكالة، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، التي قلل فيها من أهمية التوصل إلى اتفاق مع الصين قبل انتخابات 2020، لا ينبغي أن تُفهم على أنها تعني أن المحادثات تتعطل.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضين الأمريكيين، يتوقعون إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق مع الصين قبل تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأضافت أن القضايا العالقة في المحادثات، تشمل كيفية ضمان شراء الصين للسلع الزراعية الأمريكية والتعريفات الجمركية التي سيجري التراجع عنها.

ويراقب المستثمرون عن كثب أي دلائل على التقدم في "المرحلة الأولى" من الاتفاق، مع تزايد المخاوف من أن ترامب قد يفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الصين، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، أمس، إن بلاده ستمضي قدما في فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية، إذا لم يحدث أي تغيير في منتصف الشهر الجاري.

ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة أمس الثلاثاء، على تشريع يفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقلية المسلمة " الأويغور" مما يدفع بكين إلى التهديد بالانتقام المحتمل.

وحسب وسائل إعلام صينية، فإن حكومة بكين تعتزم قريبا نشر قائمة "بالكيانات غير الموثوق بها" حال إقرار مشروع قانون شينجيانغ، والذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات على الشركات الأمريكية.