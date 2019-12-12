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البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 12%

ديلي صباح
أنقرة
نشر في 12.12.2019 14:03
آخر تحديث في 12.12.2019 16:05
البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 12%

فض البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 14 إلى 12 في المئة من عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي، الخميس، برئاسة محافظ البنك مراد أويصال.

وقررت اللجنة خفض الفائدة 200 نقطة أساس من عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، لينخفض سعر الفائدة من 14 إلى 12 في المئة.

وأشار البيان إلى أن المعطيات المعلنة في الفترة الأخيرة، تظهر استمرار التعافي المعتدل في النشاط الاقتصادي لدى تركيا.

كما لفت إلى استمرار التحسن في توقعات التضخم، مبينًا أن انخفاض التضخم تدعمه تطورات الطلب المحلي ومستوى التشدد النقدي.

وكان البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة من 16.50 إلى 14 في المئة، على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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