الصين تعلق رسوما جمركية إضافية على منتجات أمريكية

أعلنت الصين، الأحد، تعليق الرسوم الجمركية الإضافية، المزمع تطبيقها بنسبة 5 % و10 % على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في بيان للجنة الضرائب الجمركية بمجلس الدولة، أعلنت خلاله أنه تم تعليق الرسوم الجمركية الإضافية، المزمع تطبيقها بنسبة 5 % و10 %على البضائع المستوردة من الولايات المتحدة، بشكل مؤقت اعتبارا من 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأوضح البيان، أن القرار يشمل السيارات، وقطع الغيار المستوردة من الولايات المتحدة، في حين ستستمر الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأخرى.

وأضاف البيان: "تأمل الصين بذل جهود مشتركة مع الولايات المتحدة تقوم على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وترمي إلى حل المخاوف المهمة لكلا البلدين بشكل مناسب، وتشجيع تطوير العلاقات التجارية الصينية-الأمريكية".

وخلال الأسبوع الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حكومة بلاده وافقت على المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل مع الصين.

وأضاف أن إدارة بكين اتفقت على إجراء بعض التغييرات الهيكلية، وشراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية والطاقة والمنتجات المصنعة وغيرها.

من جانبه أعلن ترامب، إلغاء زيادة الرسوم الجمركية المزمع تطبيقها على الصين في 15 ديسمبر/ كانون الأول.

وبعد بيان ترامب، قال مسؤولون من وزارة الخارجية الصينية، ووزارة المالية، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في بيان مشترك، إن المرحلة الأولى من اتفاق التجارة سوف تشمل مجالات نقل التكنولوجيا، وبعض جوانب حقوق الملكية الفكرية، والمنتجات الغذائية والزراعية، وأسعار الصرف.

من جانبه قال وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، السبت، إن المرحلة الأولى من الاتفاق "خبر سار للجميع، وسوف تسهم في استقرار التجارة العالمية".