روما: عازمون على رفع تبادلنا التجاري مع تركيا إلى 30 مليار دولار

قال السفير الإيطالي لدى أنقرة، ماسيمو جياني، إن بلاده عازمة على رفع حجم تبادلها التجاري مع تركيا من 20 إلى 30 مليار دولار.

وأضاف في حوار له مع الأناضول، أن العلاقات بين إيطاليا وتركيا ممتازة على كافة الأصعدة، لافتاً إلى وجود علاقات صداقة عميقة ومتجذرة بين البلدين.

وأشار "جياني" إلى امتلاك إيطاليا ثاني أكبر استثمارات ثابتة في تركيا، مبيناً وجود مزيد من الإمكانات والقدرات لتطوير العلاقات الثنائية على الصعيد التجاري.

وأوضح أن تركيا من وجهة نظره، نقطة وصل بالنسبة لأسواق آسيا الوسطى وغيرها من الأسواق الإقليمية.

وتابع: "حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين، في مستوى جيد، بحدود 20 مليار دولار. رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وجه تعليماته لنا بضرورة رفع هذا الحجم إلى 30 مليار دولار، ونحن بدورنا نعمل على تحقيق هذا الهدف".

بدوره، قال ليفيو مانزيني رئيس جمعية غرفة التجارة الإيطالية، إن رفع حجم التجارة بين تركيا وإيطاليا إلى 30 مليار دولار هدف واقعي.

وأضاف أن تحقيق هذا الهدف سيكون سهلاً، نظراً لوجود الإمكانات والقدرات الكافية من أجل ذلك.

وشدد على أن الهدف المذكور ليس على المدى البعيد؛ مضيفاً: "لا أرى هناك أي سبب سيمنعنا من تحقيق هذا الهدف على المدى المتوسط، أي ما بين عامي 2023-2025."

وأشار إلى تقديم السلطات التركية تسهيلات للشركات العاملة في بلادهم، فضلاً عن الدور الكبير الذي تلعبه الخطوط الجوية التركية في الوصول إلى الأسواق العالمية.