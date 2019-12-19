أردوغان يدعو لاستخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري بالعالم الإسلامي

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العالم الإسلامي لاستخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري، معربا عن استعداد بلاده للعمل بهذا الخصوص.

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة بعنوان: "دور التنمية في الوصول إلى السيادة الوطنية" عقدت على هامش قمة "كوالالمبور 2019" الإسلامية المصغرة التي تستضيفها العاصمة الماليزية، بين 18-21 ديسمبر/كانون أول الجاري.

وقال أردوغان: "أصبح التبادل التجاري بالعملات الوطنية ضرورة ملحة، ونحن على استعداد للعمل مع العالم الإسلامي في هذا الخصوص".

وأكد على أهمية التمويل بالقول: "ينبغي علينا وضع التمويل الإسلامي في صدارة أجندتنا".

وأشار إلى إمكانية توسيع التعاون القائم بين الجامعات في بلدان العالم الإسلامي.

وأضاف: "أعتقد أن هناك إمكانيات كبيرة بين بلداننا في مجال التمويل بدون فائدة. من أجل توظيف هذه الإمكانيات، يمكننا إنشاء مجموعة عمل من الخبراء الماليين، وبذلك يمكننا إعداد خارطة طريق شاملة ومفصلة".

وبيّن أن التكنولوجيا والابتكار مجالان مهمان آخران ينبغي إيلاء الأهمية لهما أيضا.

على صعيد آخر أكد على قطع بلاده شوطا كبيرا في الصناعات الدفاعية من خلال خفض اعتمادها على الخارج من نحو 80 % إلى نحو 30 % بحلول 2023.

وفي وقت سابق الخميس، انطلقت أعمال قمة كوالالمبور في ماليزيا، بمشاركة 5 دول، بينها تركيا، وتستمر حتى 21 ديسمبر/ كانون أول الجاري.

ويشارك في القمة، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، 450 من القادة والمفكرين والمثقّفين من العالم الإسلامي.