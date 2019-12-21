صادرات قطاع الخدمات التركية ترتفع 22 % خلال 10 أشهر

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، السبت، إن حجم صادرات قطاع الخدمات التركية ارتفع بنسبة 22 %، خلال 10 أشهر.

وأضافت بكجان، في كلمتها بملتقى مصدري الخدمات بإسطنبول، أن "حجم صادرات الخدمات التركية ارتفع بنسبة 22 %، خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 2018".

وأوضحت أن هذه النسبة تشكل 28 مليار دولار.

من جهة أخرى، أشارت بكجان، إلى ارتفاع نسبة السياح في البلاد، بنسبة 15.9 %، خلال نفس الفترة مقارنة بـ 2018.

وذكرت أنه في مجال السياحة العلاجية، خضع 550 ألف سائح، للعلاج في المستشفيات التركية، خلال العام الماضي.

كما أفادت بأن عدد المشاهدين للمسلسلات التركية في 140 بلدا، بلغ 700 مليون شخص، بينما ارتفع عدد الطلاب الأجانب في البلاد، 5 أضعاف منذ 2012، وبلغ 170 ألف طالب.

وأردفت أن حصة تركيا من سوق قطاع المقاولات البالغ حجمه في العالم 487 مليار دولار، تصل إلى 22 مليار دولار.