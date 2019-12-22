ترامب يعلن عن قرب توقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستوقع "قريبا جدا" على اتفاق أولي للتجارة مع الصين، وسط تكثيف مساعي الجانبين مؤخرا للتقدم خطوة للوصول إلى اتفاق نهائي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية من ولاية فلوريدا الأمريكية، السبت.

وأشار ترامب، إلى أن انفراجة سجلها المفاوضون مؤخرا تمهيدا للتوقيع على الاتفاق الأولي.

والخميس، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إنه ليس لديه شك في أن المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين سيوقعون "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري، مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.

كانت الصين والولايات المتحدة، أعلنتا خلال وقت سابق الشهر الجاري، توصلهما إلى اتفاق المرحلة الأولى، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية وزيادة المشتريات الزراعية، وتغييرات هيكلية في قضايا الملكية الفكرية والتكنولوجيا.

والأسبوع الماضي، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، هدأت خلال الفترة الأخيرة، لكنها لم تنته بعد، ما يعني أن مخاطر تصاعدها لا تزال قائمة.

وتقول الوكالة: "الحرب التجارية لا تزال بعيدة عن نهايتها، حتى مع وجود اتفاق المرحلة الأولى (..) سيظل معدل التعرفة الأمريكية الفعال على الواردات الصينية (16 % مقارنة بـ 25 قبل الاتفاق الأولي) أعلى بكثير من مستوى 3 % قبل بدء الحرب التجارية".