الصادرات التركية تتجاوز في نوفمبر الماضي الـ15.5 مليار دولار

سجلت الصادرات التركية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 15 مليارا و503 مليون دولار، بزيادة 0.1 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الفائت.

وأوضحت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الثلاثاء، أن قيمة الصادرات التركية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2019، زادت بنسبة 1.8 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم، لتصبح 156 مليار و886 مليون دولار.

وأضاف البيان أن واردات تركيا خلال الأشهر العشرة ألأولى من 2019، تراجعت بنسبة 11 بالمئة، لتستقر عند 183 مليار و686 مليون دولار.

وذكر البيان أن قيمة الواردات خلال نوفمبر الماضي بلغت 17 مليارا و737 مليون دولار، بزيادة 9.7 بالمئة مقارنة مع نوفمبر عام 2018.

وأشار البيان إلى أن عجز التجارة الخارجية خلال نوفمبر الماضي، بلغ مليارين و234 مليون دولار.

وخلال نوفمبر الماضي، صدّرت تركيا إلى دول الاتحاد ألأوروبي منتجات بقيمة 7 مليارات و338 مليون و243 ألف دولار.