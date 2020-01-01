صادرات تركيا إلى شمال إفريقيا تتجاوز مليار دولار في نوفمبر

سجلت الصادرات التركية إلى دول شمال إفريقيا أكثر من مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو رقم قياسي للمرة الأولى.

ووفقا للمعلومات المتوافرة من هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء، بلغت صادرات تركيا إلى دول شمال إفريقيا خلال الـ11 شهرا الأولى من 2019، نحو 9.3 مليار دولار، ما يعادل 5.9 % من إجمالي الصادرات.

وحسب هيئة الإحصاء التركية، فإن أكثر الدول التي تصدر إليها تركيا هي دول الاتحاد الأوروبي، وبلدان الشرقين الأدنى والأوسط .

وبلغت قيمة صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الـ11 شهر الأولى من 2019، 76.7 مليار دولار، بحصة قدرها 48.9 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات.

تليها دول الشرقين الأدنى والأوسط بقيمة قدرها 28.9 مليار دولار بحصة قدرها 18.4 %.

وبلغت حصة كل من الدول الأوروبية غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، والدول الآسيوية 7.2 % من إجمالي الصادرات التركية خلال تلك الفترة، مقابل 5.2 % لصالح بلدان أمريكا الشمالية، دون ذكر قيمة الصادرات نفسها .

واستحوذت أستراليا، ونيوزيلندا، ودول أمريكا الجنوبية على نحو 1 % من إجمالي الصادرات التركية خلال الـ 11 الأولى من 2019، دون ذكر القيمة.

وتجعل ظروف المنافسة المتزايدة في الاقتصاد العالمي، من الضروري دخول أسواق جديدة، وكذلك زيادة الحصة في الأسواق الحالية.

ويعتبر تركيز التصدير على بلدان محددة أمرًا محفوفًا بالمخاطر، ولذا فإن دخول أسواق جديدة أمر بالغ الأهمية لاستدامة التصدير.

وتهدف تركيا من خلال "الخطة الرئيسية للتصدير" إلى زيادة حصة الواردات من البلدان المستهدفة، وتحقيق تنوع في الأسواق.

وإجمالاً بلغت قيمة صادرات تركيا خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، نحو 15.5 مليار دولار بزيادة 0.1 % على أساس سنوي.

وسبق أن أوضحت هيئة الإحصاء التركية، أن قيمة الصادرات خلال الشهور الـ 10 الأولى من 2019، زادت بنسبة 1.8 % على أساس سنوي، إلى 156 مليارا و886 مليون دولار.

كما تراجعت الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 11 %، لتستقر عند 183 مليارا و686 مليون دولار.