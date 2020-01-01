من 1.5 إلى 10 مليارات.. أنقرة تسعى لرفع صادراتها إلى ليبيا إلى مستوى قياسي

تفيد جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك "موصياد"، أن أنقرة تسعى إلى رفع صادرات البلاد إلى ليبيا بأكثر من 571 %، لتصل إلى 10 مليارات دولار، مقابل نحو 1.49 مليار دولار في 2018.

ممثل الجمعية لدى العاصمة الليبية طرابلس مرتضى قرنفيل، تطرق في مقابلة، إلى آثار "اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية" المبرمة مؤخراً بين تركيا وليبيا، على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

يقول "قرنفيل" إن "اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية"، ستسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بفضل انعكاس قوة العلاقات السياسية بينهما بشكل إيجابي على المجال الاقتصادي.

ويوضح أن صادرات تركيا إلى ليبيا، تشمل الملابس والأثاث، والمواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، ومستلزمات البناء وغيرها من القطاعات الأخرى.

ويتوقع ممثل "موصياد" في طرابلس، أن ترتفع قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا بنسبة 50 % لتصل إلى 3 مليارات دولار في 2020.

ويتابع: "ليبيا بالنسبة إلينا بمثابة البوابة المفتوحة على مصر وتونس والجزائر وإفريقيا الوسطى، وفي حال اغتنام هذا الجانب بشكل جيد، فإنه من الممكن رفع قيمة صادراتنا إليها، إلى مستوى 10 مليارات دولار"، دون تحديد موعد.

ويفيد أن السوق الليبي، يعد من أوائل الأسواق الخارجية التي بدأ المقاولون الأتراك النشاط فيها خلال سبعينيات القرن الماضي، في بدايات انفتاحهم على الأسواق الدولية.

ويوضح أن حجم المشاريع التي تولاها المقاولون الأتراك في ليبيا، منذ تلك الفترة، بلغت 29 مليار دولار، مبيناً أنها ثالث أكبر بلد بعد روسيا وتركمانستان، يتولى رجال الأعمال الأتراك، مشاريع فيها.

ويختتم "قرنفيل" حديثه بالإشادة بسوق التجارة في ليبيا، وأهمية ذلك خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد إعادة إعمار وتأهيل البلاد.

وفي مارس/ آذار 2019، أعلنت جمعية "موصياد" فتح مكتب تمثيلي لها في ليبيا؛ ما يرفع عدد فروعها إلى 223 في 93 دولة.

وقالت الجمعية، آنذاك إنها مستمرة في توسيع شبكة فروعها التمثيلية بالعالم ضمن الرؤية التي تتبناها والمعروفة بـ"الدبلوماسية التجارية".

وتأسست "موصياد" في إسطنبول عام 1990 من مجموعة رجال أعمال أتراك؛ تضم 11 ألف عضوا، ويعمل لديهم 1.6 مليون شخص، ولها 86 فرعا داخل تركيا.

وإجمالاً بلغت قيمة صادرات تركيا خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، نحو 15.5 مليار دولار بزيادة 0.1 بالمئة على أساس سنوي.

وسبق أن أوضحت هيئة الإحصاء التركية، أن قيمة الصادرات خلال الشهور الـ 10 الأولى من 2019، زادت بنسبة 1.8 % على أساس سنوي، إلى 156 مليارا و886 مليون دولار.

كما تراجعت الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 11 %، لتستقر عند 183 مليارا و686 مليون دولار.