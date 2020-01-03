الصادرات التركية تتجاوز 180 مليار دولار في 2019

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، الجمعة، إن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 2.04 بالمئة على أساس سنوي وسجلت رقما قياسيا في 2019.



وأضافت بيكجان خلال اجتماع تقييمي للتجارة الخارجية للعام 2019، في العاصمة أنقرة اليوم أن صادرات بلادها ارتفعت إلى 180.468 مليار دولار.



وأشارت الوزيرة التركية إلى انخفاض الواردات بنسبة 8.99 بالمئة على أساس سنوي إلى 210.394 مليار دولار في 2019.

وأوضحت أن العجز التجاري الخارجي، خلال العام الماضي، تراجع نحو 44.9 بالمئة، إلى 29.926 مليار دولار مقابل 54.323 مليار دولار في 2018.



وأكدت أن التجارة الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، ساهمت في النمو بمقدار 4.7 نقطة، مشيرة أن ذلك كان أكبر مساهمة للتجارة الخارجية في نمو الاقتصاد خلال 18 عاما.