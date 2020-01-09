تركيا تستهدف صادرات بقيمة 190 مليار دولار في العام الجديد

قال رئيس مجلس المصدرين في تركيا، إسماعيل غُولّه، إن هدف بلاده في قيمة الصادرات لعام 2020 هو 190 مليار دولار.

وتوقع "غُولّه" أن تشهد الصادرات التركية زيادة أكثر من 5 بالمئة خلال يناير/ كانون الثاني الجاري، مقارنة بنفس الشهر من 2019.

وأشار إلى ازدياد حصة منتجات التكنولوجيا العالية ضمن الصادرات التركية.

وشدد على أهمية انخفاض معدل الفائدة إلى خانة الآحاد، من أجل تحقيق مؤشرات مستقرة في الاقتصاد التركي. وقال: "نريد كمصدرين أن يكون هناك استقرار وتوازن في سعر الصرف".

خلال وقت سابق الأسبوع الجاري، قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، إن صادرات بلادها ارتفعت بنسبة 2.04 بالمئة على أساس سنوي، وسجلت رقما قياسيا في 2019، إلى 180.468 مليار دولار.

وأوضحت أن العجز التجاري الخارجي، خلال العام الماضي، تراجع 44.9 بالمئة إلى 29.926 مليار دولار مقابل 54.323 مليار دولار في 2018.