توقيع اتفاق التجارة الصيني الأمريكي الأسبوع المقبل

تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، الأسبوع المقبل، توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في خطوة قد تضع حدا لتوترات تجارية أثرت على الاقتصاد العالمي.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن نائب رئيس الوزراء الصيني "ليو خه"، سيوقع المرحلة الأولى من الاتفاق خلال وقت لاحق من الأسبوع المقبل.

وأبلغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنغ"، الصحفيين اليوم، بأن "ليو خه" والذي يرأس فريق التفاوض الصيني مع الجانب الأمريكي، سيتوجه إلى واشنطن خلال الفترة بين 13 - 15 من الشهر الجاري.

الشهر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيحضر ونظيره الصيني شي جين بينغ، مراسم توقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين.

في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت واشنطن وبكين، التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، المقرر توقيعه الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.

والشهر الماضي، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، هدأت خلال الفترة الأخيرة، لكنها لم تنته بعد، ما يعني أن مخاطر تصاعدها ما تزال قائمة.

وتقول الوكالة: "الحرب التجارية ما تزال بعيدة عن نهايتها، حتى مع وجود اتفاق المرحلة الأولى (..) سيظل معدل التعرفة الأمريكية الفعال على الواردات الصينية (16 بالمئة مقارنة مع 25 قبل الاتفاق الأولي) أعلى بكثير من مستوى 3 بالمئة قبل بدء الحرب التجارية".