إسطنبول تستحوذ على 42.2٪ من إجمالي صادرات تركيا خلال العام المنصرم

بلغت صادرات مدينة إسطنبول وحدها 70.1 مليار دولار، مسجلة نسبة 42.2 % من إجمالي صادرات تركيا خلال عام 2019.

وبحسب بيانات حصلت عليها الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك، بلغت صادرات الولايات الـ 81 للبلاد، 165 مليارا و959 مليونا و754 ألف دولار، بزيادة قدرها 12.7 % مقارنة بعام 2018.

وبلغ إجمالي صادرات تركيا من جميع ولاياتها، باستثناء إسطنبول، وبورصة، وقوجة إيلي، 65 مليارا و630 مليونا و205 آلاف دولار.

وبهذا تفوقت إسطنبول على 78 ولاية مجتمعة.

وتلت إسطنبول من حيث قيمة الصادرات، قوجة إيلي بـ 15 مليارا و240 مليونا و492 ألف دولار، تلتها بورصة بـ 14 مليارا و987 مليونا و145 ألفا، ثم إزمير بـ 9 مليارات و770 مليونا و277 ألفا.

ومن بين الولايات المحققة صادرات تفوق 5 مليارات، أنقرة بـ 8 مليارات و303 ملايين و473 ألف دولار، وغازي عنتاب بـ 7 مليارات و471 مليونا و843 ألفا، وصقاريا بـ 5 مليارات و177 مليونا و175 ألفا.

فيما حققت صادرات بعض الولايات الأخرى أقل من مليون دولار، منها بايبورت بقيمة 485 ألفا، وقارص بـ 438 ألفا، وطونجالي بـ 228 ألف دولار.