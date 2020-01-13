انخفاض عجز الحساب الجاري في تركيا إلى مستوى قياسي

قال وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق يوم الاثنين على حسابه على تويتر: "إن العجز التركي عن سداد الائتمان في تركيا انخفض إلى 267 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2018".

وتابع ألبيرق: "منذ شهر أغسطس من عام 2018، الذي شهدنا خلاله هجومًا حادا على العملة، شهدنا انخفاضًا لمؤشر الائتمان بمقدار 320 نقطة".

وهبطت عائدات السندات في البلاد لمدة عامين أيضًا إلى 10.72٪ ، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 6 يناير 2017. فيما انخفضت عائدات السندات لأجل عامين بمقدار 1755 نقطة من 28.27 نقطة - وهو مستوى وصلت إليه الأسواق في سبتمبر 2018.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة الأناضول يوم الجمعة أن خبراء الاقتصاد قد قدّروا أن رصيد الحساب الجاري سيسجل عجزًا بقيمة 450 مليون دولار في نوفمبر.

وقال البنك "يعزى هذا التطور بشكل رئيسي إلى العجز البالغ 1.1 مليار دولار المسجل في بند السلع ، مقابل فائض قدره 412 مليون دولار سجل في نفس الشهر من عام 2018".

كما أظهرت بيانات CBRT أن العجز في الحساب الجاري لتركيا - باستثناء الذهب والطاقة - سجل فائضا قدره 3.65 مليار دولار في نوفمبر 2019 ، بانخفاض 930 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وشهدت بنود السفر، التي تشكل جزءًا رئيسيًا من حساب الخدمات، تدفقًا صافًيا بلغ 1.4 مليار دولار، بزيادة 177 مليون دولار على أساس سنوي في نوفمبر.

ويتوقع البرنامج الاقتصادي الجديد للبلاد (NEP)، الذي تم الكشف عنه في سبتمبر الماضي، أن تبلغ نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 0.1٪ لعام 2019.