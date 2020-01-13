حوالي 18 مليار دولار.. قيمة صادرات الآلات التركية خلال 2019

أظهرت بيانات اتحاد مصدّري الآلات في تركيا، أن قيمة صادرات البلاد في هذا القطّاع، بلغت 17.9 مليار دولار خلال العام الماضي.

وبحسب بيان الاتحاد، فإن حجم صادرات الآلات خلال العام الماضي، حقق نمواً بنسبة 4.2 بالمئة، مقارنة بعام 2018.

وأوضح البيان أنه مع إضافة صادرات المناطق الحرة من الآلات، فإن هذا الرقم يرتفع إلى 19 مليار دولار، أي 10.5 بالمئة من إجمالي الصادرات التركية التي بلغت العام الماضي 180.5 مليار دولار.

وتطرّق البيان، إلى تصريحات رئيس اتحاد مصدّري الآلات في تركيا، قوتلو قره ولي أوغلو، التي قال فيها إن عجز التجارة الخارجية في قطاع الآلات خلال 2018، بلغ 10 مليارات دولار، فيما انخفض هذا الرقم إلى النصف خلال العام الماضي.

وأوضح أن تركيا نجحت في زيادة صادراتها من الآلات، بنسبة تجاوزت 4 بالمئة خلال عام 2019.

وأكد على أن العامل الرئيسي في زيادة صادرات هذا القطاع، هو السمعة الجيدة والإيجابية للآلات التركية، إلى جانب جودتها العالية وأسعارها المناسبة.