وزير النقل التركي: 25 مليار دولار تكلفة إنشاء قناة إسطنبول

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، جاهد طورهان، إن التكلفة الإجمالية لقناة إسطنبول التي تعتزم تركيا إنشاؤها، تبلغ 25 مليار دولار.

جاء ذلك، في حديثه أثناء استضافته على طاولة المحررين بوكالة الأناضول، الاثنين.

وأوضح طورهان أن مضيق البوسفور في إسطنبول، بات من أكثر المضائق البحرية حساسية بالنسبة لسفن شحن البضائع، نتيجة الازدحام المروري الحاصل فيه.

وأضاف أن الحوادث المحتمل وقوعها نتيجة الازدحام المروري في البوسفور، تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة القاطنين على أطراف المضيق.

وأشار إلى أن أوزان سفن البضائع التي تعبر البوسفور، زاد بنسبة 53 بالمئة، وأن معظم السفن العابرة للمضيق تنقل مواد مشتعلة وخطيرة.

وزاد: "في الماضي، كان طول السفن التي تعبر مضيق البوسفور لا يتجاوز 150 مترا، بينما الآن هناك سفن بطول 300 متر.. هذه السفن لديها حمولات ثقيلة وتجد صعوبة كبيرة في عبور الانحناءات الحادة الموجودة في المضيق".

وتهدف تركيا من إنشاء مضيق إسطنبول، توفير أمن النقل البحري وسلامة القاطنين بجانب البوسفور.

وذكر المسؤول التركي، أن حركة المرور في قناة إسطنبول ستكون ثلاثة أضعاف الحركة الموجودة حاليا في البوسفور.

وتابع: "يعبر من مضيق البوسفور حاليا نحو 125 سفينة".

وقناة إسطنبول، مشروع بحري يهدف لربط بحر مرمرة بالبحر الأسود.