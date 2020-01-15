تركيا تحقق فائض تجارة مع الاتحاد الأوروبي خلال نوفمبر الماضي

سجلت تركيا فائضا في تجارتها الخارجية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 233.1 مليون يورو، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وأشارت معطيات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أن حجم صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بلغت 6 مليارات و828.6 مليون يورو، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

في المقابل، بلغت قيمة واردات تركيا من دول الاتحاد الأوروبي خلال الشهر ذاته، 6 مليارات و595.5 مليون يورو.

وخلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، بلغت صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، 74 مليار يورو، في حين بلغت وارداتها منه 67 مليار يورو.