الإنتاج الصناعي بتركيا يرتفع 5,1 % متفوقاً على 23 دولة أوروبية



ارتفع الإنتاج الصناعي في تركيا، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بنسبة 5.1 في المئة على أساس سنوي، لتتجاوز بذلك 23 دولة في الاتحاد الأوروبي الذي بلغ معدل زيادة إنتاجه 1.3 في المائة خلال الفترة نفسها.

وتجاوز الأداء الاقتصادي التركي الأداء الاقتصادي لـ 23 دولة أوروبية خلال الفترة المذكورة، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).

وأضاف أن الإنتاج الصناعي في تركيا خلال الفترة المذكورة ارتفع بنسبة 5.1 في المائة، مقارنة مع نوفمبر 2018، في حين ارتفعت في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.3 في المائة.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية، أن الإنتاج الصناعي في أوروبا تصدرته المجر بنسبة 5.7 في المائة، تلته بولندا بنسبة 5.6 في المائة.

أما البلدان التي سجلت أكثر تراجع للإنتاج الصناعي في أوروبا، فهي اليونان بنسبة 8.3، ورومانيا بنسبة 7.5 و إستونيا بنسبة 7.2 في المائة.

وبالنسبة لألمانيا قاطرة الاقتصاد الأوروبي، لم تنجح في تحقيق الأداء المتوقع خلال 2019، وسجلت تراجعاً في الإنتاج الصناعي خلال نوفمبر بنسبة 4 في المائة مقارنة مع العام 2018.

وفرنسا إحدى الدول الرائدة في اقتصاد أوروبا، حققت زيادة في الإنتاج الصناعي خلال الفترة المذكورة بنسبة 1.2 في المائة، بينما إيطاليا سجلت تراجعاً بنسبة 0.6 في المائة.